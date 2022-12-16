«Фигурант захватил части тела, а мама — куриные ножки». В Петербурге вынесли приговор об убийстве с расчлененкой

Убил из ревности, расчленил из страха. Колпинский районный суд строго наказал мужчину, который уже дважды выходил на УДО после смерти обидчиков.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 декабря, Константина Сидорова признали виновным в убийстве, которое было совершено в ночь с 12 на 13 июля этого года.
В суде было установлено, что хозяин квартиры Сидоров пригласил в гости друга, а потом приревновал его к своей гражданской жене. Унять ярость «помогли» два удара ножом. Гость умер, и тогда возник вопрос, что делать. Сначала Сидоров попросил жену вызвать полицию, а потом решил, что мертвому другу это уже не поможет. Женщине он наказал молчать, а сам купил полиэтиленовые пакеты, хозяйственные сумки и цепную электропилу «Сибртех». С помощью последней и ножа он расчленил тело в ванной и разложил части по пакетам.
Затем договорился с другом поехать в деревню Черное, а своим родным, жене и матери, обосновал поездку — приглашением на шашлыки.
«Вечером компания уехала. Фигурант захватил части тела, а мама — куриные ножки», — уточняет пресс-служба.
Там он закопал останки в овраге. А сломанную электропилу выбросил в пруд в Колпино.
Дома он долго оттирал всевозможными средствами ванную, а потом вызвал специалиста, который зачистил верхний слой покрытия ванны и нанес новый слой акриловой эмали. О том, зачем это хозяину, мастер не знал, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Сидоров свою вину в суде признал, как и иск дочери убитого на 1 млн рублей.
В анамнезе у подсудимого уже есть два срока: в 2008-м он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть человека, на 7,5 года, но был освобожден по УДО в 2013-м. А через два года ему вынесли приговор уже за убийство — 10 лет. На свободу он опять вышел по УДО в 2021 году.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. С учетом предыдущего приговора от 2015 года — 14 лет в ИК особого режима. Иск о взыскании морального вреда судом удовлетворен.