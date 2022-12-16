«Фигурант захватил части тела, а мама — куриные ножки». В Петербурге вынесли приговор об убийстве с расчлененкой

Убил из ревности, расчленил из страха. Колпинский районный суд строго наказал мужчину, который уже дважды выходил на УДО после смерти обидчиков.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 декабря, Константина Сидорова признали виновным в убийстве, которое было совершено в ночь с 12 на 13 июля этого года.



В суде было установлено, что хозяин квартиры Сидоров пригласил в гости друга, а потом приревновал его к своей гражданской жене. Унять ярость «помогли» два удара ножом. Гость умер, и тогда возник вопрос, что делать. Сначала Сидоров попросил жену вызвать полицию, а потом решил, что мертвому другу это уже не поможет. Женщине он наказал молчать, а сам купил полиэтиленовые пакеты, хозяйственные сумки и цепную электропилу «Сибртех». С помощью последней и ножа он расчленил тело в ванной и разложил части по пакетам.

