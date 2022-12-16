На дамбе водители греются в пробке из-за ДТП

Лишь одна полоса свободна для движения на дамбе в районе Кронштадта из-за ДТП утром 16 декабря. На место едут сотрудники ГИБДД.
Как сообщает Дирекция КЗС в своем телеграм-канале, три машины столкнулись на 125-м километре КЗС в 8:20 утра. В аварии никто не пострадал, но на этом участке дороги для движения свободна только правая полоса. Пробка в районе Кронштадта видна на «Яндекс.Картах», она совсем небольшая.
На место выехали сотрудники экстренных служб.
Ещё одно ДТП, напомним, собирает пробку на КАД в районе проспекте Культуры. Там одна фура догнала другую, стоявшую на аварийке. Перекрыт заезд на внешнее кольцо.