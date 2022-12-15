В Минобороны РФ рассказали, какие ранения получают бойцы в ходе спецоперации на Украине

Чаще всего российские военные в ходе спецоперации на Украине получают минно-взрывные раны. Об этом 15 декабря рассказал начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
«По-прежнему 70% на минно-взрывные ранения, 10% на заболевания, 10% это на пулевые огнестрельные ранения и 10% на травмы. Пропорция очень понятная», — сообщил он (цитата по РИА Новости).
По его словам, доля пациентов в тяжелом и крайне тяжёлом состояниях снизилась до 24%. Примерно половина раненых — в состоянии средней степени тяжести, а остальные — в легкой.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что военные госпитали в России, по оценкам Минобороны, заполнены только на 38%. При этом он допустил, что гражданские больницы можно подключить к реабилитации бойцов. А в начале декабря глава государства поддержал идею создания центров реабилитации для раненых. Он отметил, что работа должна быть разносторонней и включать все компоненты реабилитации, в том числе связанные с получением новых компетенций и трудоустройством.