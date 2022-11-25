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    Путин рассказал, насколько заполнены российские военные госпитали

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    Военные госпитали в России, по оценкам Минобороны, заполнены только на 38%, но гражданские больницы можно подключить к реабилитации военных, получивших ранения. Об этом 25 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО. По его словам, такие цифры приводит глава Минобороны Сергей Шойгу.

    «Мне министр говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе, это касается и реабилитации», — сказал президент (цитата по ТАСС).

    Глава государства отметил, что у гражданской системы здравоохранения есть готовность и желание работать с ранеными бойцами. Путин пообещал, что это будет сделано после обсуждения между ведомствами. Он также отметил, что необходима и отдельная программа реабилитации, которая будет включать дополнительное обучение и трудоустройство. Участники СВО должны получать не только медицинскую, но и психологическую, социальную помощь.

    Ранее Владимир Путин говорил, что потери вооруженных сил Украины бывают в семь-десять раз выше, чем у ВС РФ.

    Последний раз потери российских войск в ходе СВО называл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября. По его словам, на тот момент они составляли 5 937 человек. Украина же, добавил министр, потеряла погибшими 61 207 военных.

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