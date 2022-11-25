Путин рассказал, насколько заполнены российские военные госпитали

Военные госпитали в России, по оценкам Минобороны, заполнены только на 38%, но гражданские больницы можно подключить к реабилитации военных, получивших ранения. Об этом 25 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО. По его словам, такие цифры приводит глава Минобороны Сергей Шойгу.



«Мне министр говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе, это касается и реабилитации», — сказал президент (цитата по ТАСС).

