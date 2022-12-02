«Очень правильная идея». Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых бойцов

В России должны появиться центры реабилитации военных, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Соответствующая инициатива была озвучена 2 декабря участником встречи президента РФ с инвалидами и представителями общественных организаций.



Владимир Путин назвал инициативу «очень правильной». Он отметил, что похожую идею он уже обсуждал с министром обороны и вице-премьером Татьяной Голиковой. Президент назвал важным вопрос взаимодействия социальных служб с Минобороны.



«Есть несколько точек, где эта работа происходит, но, судя по всему, она на первичной стадии находится, этого недостаточно. Она должна быть разносторонней и включать все компоненты реабилитации. И связанных со здоровьем, с соответствующим оборудованием, с работой психологов, с получением новых компетенций и трудоустройством», — сказал глава государства и добавил, что такой центр обязательно будет сделан.

