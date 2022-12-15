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    13 фигурантов «дела онкологов» выслушали приговор в суде Петербурга

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    Кировский районный суд 15 декабря огласил приговор в отношении тринадцати фигурантов громкого «дела онкологов» о мошенничестве с препаратами для химиотерапии. Из них лишь четверо получили реальные сроки, в том числе 53-летний Сергей Войтович, которого считают организатором группы, а также его супруга Алеся. Об этом 15 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что Войтович, имея опыт и знания в торговле препаратами и «обладая организаторскими способностями», создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек знакомого Ашота Нерсисяна, старшую медсестру онкоотделения городского клинического онкодиспансера Смирнову, а также ее коллег Сергейчик, Добролеж, Буткевич и Войтович (жену). Вписали в схему и.о. старшей медсестры детского отделения трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Горбачевой. Также Войтович привлек нескольких сотрудников онкоцентра имени Петрова, Первого меда, Ленинградского областного клинического онкодиспансера.

    Следствие описало группу как устойчивую и сплоченную, имеющую единые цели и общие корыстные интересы. С 31 января по 10 октября 2020 года соучастники похищали препараты, предназначенные для лечения пациентов учреждений. Сумма ущерба составила почти 11,5 млн рублей.

    Полностью вину признал только Михаил Шаршин, работавший в НМИЦ онкологии им. Петрова. Остальные или отрицали свою причастность, или признали частично.

    У Войтовича в деле до приговора устояли только 6 эпизодов мошенничества, по 13 эпизодам был оправдан ввиду непричастности. Получил 3 года и 5 месяцев в ИК общего режима. Его жена получила 2,5 года колонии и отсрочку, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Реальный срок получил и Евгений Колесник из Первого меда — 3,5 года колонии. Суд также дал ему отсрочку из-за малолетнего ребенка. Ашот Нерсисян получил 3 года и 3 месяца в ИК общего режима. Остальным фигурантам назначены условные сроки или штрафы. От наказания рублем подсудимых освободили в связи с истечением срока давности.

    Ранее условный срок получили Мария Добролеж, начальник отдела снабжения ООО «Гарда-эскорт», а также бывшая медсестра городского онкодиспансера Марина Смирнова.

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