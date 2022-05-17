В Петербурге по «делу онкологов» вынесен второй приговор

Кировский районный суд огласил приговор в отношении Марии Добролеж, одной из фигурантов «дела онкологов» и обвиняемой в семи эпизодах мошенничества. Об этом 17 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Добролеж, являясь начальником отдела снабжения ООО «Гарда-эскорт», действовала в составе организованной группы с ноября 2019-го по октябрь 2020 года. Судом установлено, что в течение этого времени она похитила лекарственные препараты для химиотерапевтического отделения городского онкодиспансера на сумму 11 491 254,43 рубля.
Добролеж вину признала полностью. С ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 300 000 рублей.
Ранее по этому делу бывшая медсестра онкоцентра получила условный срок.