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    В Петербурге по «делу онкологов» вынесен второй приговор

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    5 комментариев

    Кировский районный суд огласил приговор в отношении Марии Добролеж, одной из фигурантов «дела онкологов» и обвиняемой в семи эпизодах мошенничества. Об этом 17 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Добролеж, являясь начальником отдела снабжения ООО «Гарда-эскорт», действовала в составе организованной группы с ноября 2019-го по октябрь 2020 года. Судом установлено, что в течение этого времени она похитила лекарственные препараты для химиотерапевтического отделения городского онкодиспансера на сумму 11 491 254,43 рубля.

    Добролеж вину признала полностью. С ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

    Ранее по этому делу бывшая медсестра онкоцентра получила условный срок.

    Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 158 УК («Кража»). Ущерб оценивался в 1,7 миллиона рублей. По версии следствия, медперсонал забирал из онкобольниц излишки дорогих лекарств, которые накапливались из-за неполноты медпомощи пациентам, которым эти препараты назначались. В деле были упомянуты Санкт-Петербургский научно-практический центр, Городской клинический онкологический диспансер на проспекте Ветеранов, Медуниверситет имени Павлова на улице Льва Толстого, НМИЦ онкологии имени Петрова в Песочном, Ленинградский областной клинический онкологический диспансер. Под стражу суд тогда отправил шестерых.

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    Комментарии (5)

    Zdobsi
    Забыл добавить. Анализы частично за свой счёт в коммерческих лабораториях. Время, затраченное на сдачу анализов, посещение терапевта и-получение-порядка 6.5 часов. Непосредственное время в стационаре-от 15 минут до 4-6 часов на капельницы. Слов нет, ослабленный больной человек еле может это вынести.
    Zdobsi
    Раньше просто выдавали лекарства и дальше в процедурном кабинете делали укол и все. И кому нужны были капельницы приходили на дневной стационар. Теперь, чтоб просто сделать укол, надо собрать простыню анализов и на стационаре укол делают. Только воистину здоровые и сильные больные могут эти издевательства выдержать. Нужно записаться к терапевту, получить у него направления на анализы, несколько раз сходить сдавать анализы. Далее опять к терапевту, получить анализы, потом уже на дневной стационар. Потом с результатами к районному онкологу. То есть это полное издевательство и мучения для и так ослабленных людей, которых нужно на такси/машине привозить в больницу и сопровождать. И все эти пытки из-за того, что воровали лекарства. Лучше процедуры комитет по здравоохранению не смог сделать. Такой порядок сильно укорачивает больным жизнь, неужели никто не понимает этого?!
    Denis_5e4cccd08a04e
    Хищение в крупном размере в составе организованной группы. И за это - относительно небольшой штраф с условным сроком.
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