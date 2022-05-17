В Петербурге по «делу онкологов» вынесен второй приговор

Раньше просто выдавали лекарства и дальше в процедурном кабинете делали укол и все. И кому нужны были капельницы приходили на дневной стационар. Теперь, чтоб просто сделать укол, надо собрать простыню анализов и на стационаре укол делают. Только воистину здоровые и сильные больные могут эти издевательства выдержать. Нужно записаться к терапевту, получить у него направления на анализы, несколько раз сходить сдавать анализы. Далее опять к терапевту, получить анализы, потом уже на дневной стационар. Потом с результатами к районному онкологу. То есть это полное издевательство и мучения для и так ослабленных людей, которых нужно на такси/машине привозить в больницу и сопровождать. И все эти пытки из-за того, что воровали лекарства. Лучше процедуры комитет по здравоохранению не смог сделать. Такой порядок сильно укорачивает больным жизнь, неужели никто не понимает этого?!