Бывшая медсестра городского онкоцентра получила условный срок по громкому «делу онкологов»

Было установлено, что Смирнова, действуя в группе, с ноября 2019-го по октябрь 2020 года совершила хищения препаратов, предназначенных для лечения пациентов онкологического химиотерапевтического отделения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». Сумма ущерба составила 11 491 254,43 рубля.
Смирнова вину признала полностью. С ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.
Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 158 УК «Кража». Ущерб оценивался в 1,7 миллиона рублей. По версии следствия, медперсонал забирал из онкобольниц излишки дорогих лекарств, которые накапливались из-за неполноты медпомощи пациентам, которым эти препараты назначались. В деле были упомянуты Санкт-Петербургский научно-практический центр, Городской клинический онкологический диспансер на проспекте Ветеранов, Медуниверситет имени Павлова на улице Льва Толстого, НМИЦ онкологии имени Петрова в Песочном, Ленинградский областной клинический онкологический диспансер. Под стражу суд тогда отправил шестерых.