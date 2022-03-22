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Бывшая медсестра городского онкоцентра получила условный срок по громкому «делу онкологов»

Кировский районный суд огласил приговор в отношении бывшей медсестры городского онкодиспансера Марины Смирновой, признанной виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом 22 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Было установлено, что Смирнова, действуя в группе, с ноября 2019-го по октябрь 2020 года совершила хищения препаратов, предназначенных для лечения пациентов онкологического химиотерапевтического отделения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». Сумма ущерба составила 11 491 254,43 рубля.

Смирнова вину признала полностью. С ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 158 УК «Кража». Ущерб оценивался в 1,7 миллиона рублей. По версии следствия, медперсонал забирал из онкобольниц излишки дорогих лекарств, которые накапливались из-за неполноты медпомощи пациентам, которым эти препараты назначались. В деле были упомянуты Санкт-Петербургский научно-практический центр, Городской клинический онкологический диспансер на проспекте Ветеранов, Медуниверситет имени Павлова на улице Льва Толстого, НМИЦ онкологии имени Петрова в Песочном, Ленинградский областной клинический онкологический диспансер. Под стражу суд тогда отправил шестерых.

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Комментарии (6)

Человек без лица
Гуглите статью....

"Раковые корпусы. Как устроены поборы с онкологических больных в Санкт-Петербурге"
Kezevo
А остальная группа где? Поделилась с прокурорами ?
pgrad
Медсестра была в составе группы... А где же осужденная группа? И что дали группе? Премию в 11 лямов??? За что что отняли лекарства у смертельно больных?
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