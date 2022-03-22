Бывшая медсестра городского онкоцентра получила условный срок по громкому «делу онкологов»

Было установлено, что Смирнова, действуя в группе, с ноября 2019-го по октябрь 2020 года совершила хищения препаратов, предназначенных для лечения пациентов онкологического химиотерапевтического отделения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». Сумма ущерба составила 11 491 254,43 рубля.



Смирнова вину признала полностью. С ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

