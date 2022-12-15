В Петербурге отпустили мужчину, арестованного за покушение на жену. Она верит в лучшее, прокурор — нет

Московский районный суд Петербурга отпустил из-под стражи арестованного за покушение на убийство жены. Прокуратура не увидела в нём стремления стать вдовцом, а супруга — опасности.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
О прекращении уголовного дела Евгения Боева 15 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. В следственный изолятор 44-летний сборщик мебели угодил в апреле после агрессивного визита на рабочее место жены, которая устала соперничать с водкой и за три месяца до случившегося уехала жить к подруге.
Эмоции от разлуки мужчина выразил своеобразно. Камера супермаркета зафиксировала, как он подобрался со спины к продавщице, приставил к горлу нож, а потом повалил ее на пол, придавив коленом и зажимая рот и нос рукой. Женщина старалась вывернуться, в какой-то момент супруг её оседлал.
Следственный комитет увидел в действиях Боева попытку убийства. С такой же квалификацией дело добралось до суда, там обвинение потеряло тяжесть.
«После исследования материалов дела прокурор действия Боева переквалифицировал на часть 1 статьи 119 УК РФ, мотивируя это тем, что умысел подсудимого на причинение смерти потерпевшей не подтверждён материалами», — уточнили в пресс-службе суда.
Верхняя планка наказания за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — два года лишения свободы. Супруга решила, что Боев достаточно претерпел за время ареста, успел всё осознать и принести извинения. Она их приняла и попросила прекратить дело.
Прокурор возражал. Боеву уже прощали угрозу убийством, обстоятельства дела намекают, что безопаснее для окружающих он не стал. Суд решил не мешать примирению, 14 декабря дело прекращено, Боева освободили из-под стражи.