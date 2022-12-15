В Петербурге отпустили мужчину, арестованного за покушение на жену. Она верит в лучшее, прокурор — нет

Московский районный суд Петербурга отпустил из-под стражи арестованного за покушение на убийство жены. Прокуратура не увидела в нём стремления стать вдовцом, а супруга — опасности.

О прекращении уголовного дела Евгения Боева 15 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. В следственный изолятор 44-летний сборщик мебели угодил в апреле после агрессивного визита на рабочее место жены, которая устала соперничать с водкой и за три месяца до случившегося уехала жить к подруге.

Эмоции от разлуки мужчина выразил своеобразно. Камера супермаркета зафиксировала, как он подобрался со спины к продавщице, приставил к горлу нож, а потом повалил ее на пол, придавив коленом и зажимая рот и нос рукой. Женщина старалась вывернуться, в какой-то момент супруг её оседлал.



Следственный комитет увидел в действиях Боева попытку убийства. С такой же квалификацией дело добралось до суда, там обвинение потеряло тяжесть.



«После исследования материалов дела прокурор действия Боева переквалифицировал на часть 1 статьи 119 УК РФ, мотивируя это тем, что умысел подсудимого на причинение смерти потерпевшей не подтверждён материалами», — уточнили в пресс-службе суда.

