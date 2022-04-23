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    Петербуржец, посетивший с ножом жену-продавщицу, будет отвечать за покушение на убийство

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    3 комментария

    Агрессивный визит мужчины к жене, работающей в супермаркете на Московском проспекте в Петербурге, стал уголовным делом. Любителю водки и угроз придется отвечать за покушение на убийство.

    Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 апреля, задержанный накануне нападавший коротает время в изоляторе временного содержания. Это 44-летний сборщик мебели, который, по предварительным данным, пришел в магазин возвращать жену — 37-летнюю продавщицу.

    Ранее гражданин уже попадал в поле зрения полиции — из-за побоев и угроз убийством. Тогда с потерпевшим ему удалось примириться. По словам жены, много лет мужчина злоупотреблял алкоголем, а в последние годы выпивал по пол-литра водки за раз и вел себя агрессивно. Супруги жили вместе долгое время — у них уже есть взрослый сын.

    Как писала «Фонтанка», нападение произошло накануне. Мужчина приставил нож к горлу жены, душил ее коленом и тянул за волосы.

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    Комментарии (3)

    Pilat
    Т.е. бабу уже и поучить нельзя?
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