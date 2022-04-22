Приставил нож к горлу, душил коленом, таскал за волосы. В магазине на Московском проспекте на камеры попала семейная «ссора»

Муж решил вернуть супругу, которая отказалась соперничать в семейной жизни с водкой, и пришел к ней в магазин в Московском районе с ножом.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 22 апреля, полицейские задержали 44-летнего уроженца Курской области после вооруженного нападения накануне около шести вечера на сотрудницу продуктового магазина на Московском проспекте.
ЧП попало на видео. Мужчина с ножом со спины подходит к продавщице и приставляет нож к её горлу. Как уточнили в главке, всё это сопровождалось восклицанием «Попалась». Пара падает на пол, где мужчина начинает душить продавщицу коленом, а она отчаянно отбивается и даже выбивает нож у него из рук. Затем нападавший тянет её за волосы, а она вырывается и убегает.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Как выяснили прибывшие на место полицейские, мужчина в момент нападения был пьян. Он пришел выяснить отношения со своей 37-летней женой, которая работает в продуктовом. Пара проживала вместе с 20 лет, у них есть взрослый сын. По словам потерпевшей, после 16 лет супруг злоупотреблял алкоголем, а в последние годы выпивал по пол-литра водки за раз, после чего вел себя агрессивно.
Три месяца назад женщина бросила его и переехала к подруге. Муж регулярно требовал от нее вернуться домой и угрожал.
Задержанного передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.