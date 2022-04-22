Приставил нож к горлу, душил коленом, таскал за волосы. В магазине на Московском проспекте на камеры попала семейная «ссора»

Муж решил вернуть супругу, которая отказалась соперничать в семейной жизни с водкой, и пришел к ней в магазин в Московском районе с ножом.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 22 апреля, полицейские задержали 44-летнего уроженца Курской области после вооруженного нападения накануне около шести вечера на сотрудницу продуктового магазина на Московском проспекте.

ЧП попало на видео. Мужчина с ножом со спины подходит к продавщице и приставляет нож к её горлу. Как уточнили в главке, всё это сопровождалось восклицанием «Попалась». Пара падает на пол, где мужчина начинает душить продавщицу коленом, а она отчаянно отбивается и даже выбивает нож у него из рук. Затем нападавший тянет её за волосы, а она вырывается и убегает.