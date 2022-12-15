Первые «Лыжные стрелы» пустят из Петербурга в воскресенье. Теперь они будут ходить в оба выходных дня

Традиционные бесплатные поезда «Лыжная стрела» в Петербурге начнут работу с 18 декабря. Впервые они будут курсировать в оба выходных дня, сообщает 15 декабря пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
На «Лыжной стреле» можно добраться из Петербурга в Шапки, Орехово и Токсово. Получить билеты можно на сайте kassir.ru и в районных центрах физической культуры и спорта. Поезда будут курсировать по следующим дням:
- от Финляндского вокзала до Орехово и обратно — 18 и 24 декабря, 8, 14, 22 и 28 января, 5, 11, 19 и 25 февраля, а также 5, 11 и 19 марта;
- от Финляндского вокзала до Токсово и обратно — 25 декабря, 7, 15, 21 и 29 января, 4, 12, 18 и 26 февраля, 4, 12 и 18 марта;
- от Московского вокзала до Шапок и обратно — 18 и 24 декабря, 14, 22 и 28 января, 5, 11, 19 и 25 февраля, а также 5, 11 и 19 марта.
В Орехово электрички будут отправляться в 9:10 и прибывать на станцию в 10:40. Обратно поезд отправится в 15:15, сделает остановку в Девяткино в 16:10 и прибудет в Петербург в 16:33. В Токсово из Петербурга «Лыжная стрела» стартует в 10:45, а прибывает в 11:25. Обратный поезд отправляется в 16:25, останавливается в Девяткино в 16:42 и прибывает на Финляндский вокзал в 17:07. Поезд в Шапки отправляется в 9:15, останавливается в Колпино в 9:38 и прибывает к месту назначения в 10:40. Обратно электричка отправляется в 15:30 и делает уже две остановки по пути: в 16:24 в Колпино и 16:35 в Обухово. Прибытие на Московский вокзал назначено на 16:50.