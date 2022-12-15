Первые «Лыжные стрелы» пустят из Петербурга в воскресенье. Теперь они будут ходить в оба выходных дня

Традиционные бесплатные поезда «Лыжная стрела» в Петербурге начнут работу с 18 декабря. Впервые они будут курсировать в оба выходных дня, сообщает 15 декабря пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».



На «Лыжной стреле» можно добраться из Петербурга в Шапки, Орехово и Токсово. Получить билеты можно на сайте kassir.ru и в районных центрах физической культуры и спорта. Поезда будут курсировать по следующим дням: