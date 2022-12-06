Снега должно хватить. «Лыжные стрелы» обещают запустить уже скоро

Старт первых этой зимой «Лыжных стрел» запланирован уже на 18 декабря. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Смольного.



Поезда в Шапки отправятся с Московского вокзала с остановкой в Колпино, а на обратном пути с остановками в Колпино и Обухово.



Электрички в Орехово поедут с Финляндского вокзала без остановок, на обратном пути с остановкой в Девяткино. Тот же путь ждет тех, кто поедет в Токсово и обратно, но «Стрел» туда придется ждать до 25 декабря.



«Билеты можно получить на сайте kassir.ru и в районных центрах физической культуры и спорта», — добавили в комитете по физкультуре и спорту.

