Пассажиры «Лыжных стрел» из Петербурга озадачены необходимостью иметь QR-код для катания на лыжах

Возмущенным лыжникам указали на 121-е постановление правительства Петербурга об ограничениях во время ковида. Те в ответ указали, что в поездах коды не нужны, а само мероприятие вообще проходит в Токсово и Шапках, то есть в Ленобласти. Впрочем, садиться в вагон так или иначе придется либо на Московском, либо на Финляндском вокзале.



Покататься на лыжах и бесплатно доехать до места можно будет уже в воскресенье. За билетами нужно обращаться по следующим адресам, предъявление QR-кода при получении обязательно.

