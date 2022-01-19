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Пассажиры «Лыжных стрел» из Петербурга озадачены необходимостью иметь QR-код для катания на лыжах

Неприятный сюрприз преподнесли организаторы ежегодных «Лыжных стрел» петербуржцам, желающим покататься по снегу. Вечером во вторник выяснилось, что для получения билетов на поезда необходимо иметь QR-код. 19 января дискуссия разгорелась нешуточная.

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Возмущенным лыжникам указали на 121-е постановление правительства Петербурга об ограничениях во время ковида. Те в ответ указали, что в поездах коды не нужны, а само мероприятие вообще проходит в Токсово и Шапках, то есть в Ленобласти. Впрочем, садиться в вагон так или иначе придется либо на Московском, либо на Финляндском вокзале.

Покататься на лыжах и бесплатно доехать до места можно будет уже в воскресенье. За билетами нужно обращаться по следующим адресам, предъявление QR-кода при получении обязательно.

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Комментарии (1)

alexpv
Маразм дошел до такой ручки, что даже комментировать на эту тему нечего. Ну идиоты, ну что делать)))
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