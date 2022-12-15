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    Поджог внедорожника на Пискаревском попал на видео. Злоумышленники пришли подготовленными

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    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Петербургский главк поделился видео поджога автомобиля в Калининском районе города ночью 12 декабря. Накануне днем полицейские задержали двоих подозреваемых.

    Инцидент произошел у дома 56, корпус 1, по Пискаревскому проспекту около часа ночи понедельника. На записи, опубликованной 15 декабря пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, как двое мужчин идут мимо припаркованных машин: у одного в руках канистра, у другого — что-то вроде тряпки. В какой-то момент они останавливаются и, видимо, поливают тряпку содержимым канистры. Затем уже горящую тряпку один из мужчин кидает на капот припаркованного Haval H9 и убегает прочь.

    Пострадавший внедорожник принадлежит 49-летней женщине, работающей ведущим инженером в крупной компании. В результате пожара у машины оказались повреждены передняя часть и моторный отсек. Ущерб потерпевшая оценила в 3 миллиона рублей. Люди при пожаре не пострадали.

    Днем 14 декабря на Кондратьевском проспекте полицейские задержали двоих подозреваемых, ими оказались 40-летний и 39-летний мужчины, проживающие в Петербурге. Официально они не работают, ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

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