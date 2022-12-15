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    За поджог Haval на Пискаревском задержали двух мужчин с бурным прошлым

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    Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге автомобиля в Калининском районе города. У обоих за плечами богатый опыт уголовных дел вплоть до покушения на убийство.

    В три часа дня 14 декабря сотрудники полиции у дома 16 по Кондратьевскому проспекту задержали двух жителей Петербурга 40 и 39 лет, стало известно «Фонтанке» 15 декабря. Мужчин подозревают в поджоге автомобиля Haval Н9 у дома 56, корпус 1 по Пискаревскому проспекту (или дома 74 по проспекту Непокоренных, как сообщали в МЧС). Автомобиль, принадлежащий ведущему инженеру крупной компании, вспыхнул около часа ночи 12 декабря. У машины выгорели передняя часть и моторный отсек, а ущерб составил 3 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о поджоге по ст.167 ч.2 УК РФ.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_17440958" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Обоих задержанных поместили в изолятор. Мужчины — соседи с богатым уголовным прошлым, первые разы их судили еще в Архангельской области. На счету старшего — покушение на убийство, наркотики и умышленное причинение вреда здоровью, у младшего — хулиганство, тоже наркотики, угрозы и пара краж.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_17440958" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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