За поджог Haval на Пискаревском задержали двух мужчин с бурным прошлым

Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге автомобиля в Калининском районе города. У обоих за плечами богатый опыт уголовных дел вплоть до покушения на убийство.



В три часа дня 14 декабря сотрудники полиции у дома 16 по Кондратьевскому проспекту задержали двух жителей Петербурга 40 и 39 лет, стало известно «Фонтанке» 15 декабря. Мужчин подозревают в поджоге автомобиля Haval Н9 у дома 56, корпус 1 по Пискаревскому проспекту (или дома 74 по проспекту Непокоренных, как сообщали в МЧС). Автомобиль, принадлежащий ведущему инженеру крупной компании, вспыхнул около часа ночи 12 декабря. У машины выгорели передняя часть и моторный отсек, а ущерб составил 3 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о поджоге по ст.167 ч.2 УК РФ.