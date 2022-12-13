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    Полыхавший на Непокоренных Haval поджег неизвестный

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Автомобильный пожар, вспыхнувший ночью 12 декабря в Калининском районе Петербурга, стал уголовным делом. Ущерб потянул на несколько миллионов.

    В 1:05 понедельника в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 56, корпус 1, по Пискаревскому проспекту (рядом с домом 74 по проспекту Непокоренных, как сообщали накануне в МЧС). Прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный злоумышленник поджег внедорожник Haval H9 2019 года выпуска, принадлежащий 49-летней петербурженке, которая работает ведущим инженером в крупной компании. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 декабря.

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    В результате у автомобиля оказались повреждены передняя часть и моторный отсек, ущерб составил 3 миллиона рублей. Люди при пожаре не пострадали. По словам хозяйки машины, конфликтов у нее не было, угроз она не получала. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 167, ч. 2, УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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