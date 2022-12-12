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    Машины и окно осветили метель своим огнём. «Форд» вспыхнул прямо на мосту над Невой

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    Холодные ночь и утро 12 декабря в Петербурге пытались согреть пожары. Ветер им помогал.

    Сразу две машины сгорели за последние часы. В 8:56 на Благовещенском мосту вспыхнул моторный отсек «Форда», его потушили к 9:07. А в начале второго ночи полностью сгорел «Хавейл» на проспекте Непокорённых, 74. Об раза работали по два расчёта МЧС, сообщает городское управление.

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    Ещё один пожар из ночной рассылки ведомства — на улице Заозёрная, 8, в Московском районе. Так около 7 часов в нежилом помещении на первом этаже обгорела оконная рама на площади 1 квадратный метр.

    Сведения о пострадавших не поступали.

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