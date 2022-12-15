«Вернулся с Эльбруса, а здесь такое отличное покрытие». Житель Петербурга прокатился по ночному городу на сноуборде

Снежный слой, наличие которого местами превращает петербуржцев в пингвинов, — понятный повод для раздражения. Но не для тех, кто выходит на улицы города со сноубордом. Так, например, сделал наш читатель. Видеозаписью, на которой показано его необычное путешествие, он поделился с «Фонтанкой» 15 декабря.

«Занимаюсь сноубордингом уже пять лет. <...> Я только что вернулся с Эльбруса, Домбая и Архыза. Мы с ребятами в маленькую экспедицию ехали как раз за снегом. Так вот там его оказалось сильно меньше, чем в Петербурге. И приехал обратно в родной город, а здесь такое отличное покрытие», — рассказал мужчина.

Зацепившись за машину, которой управлял его знакомый, петербуржец рассекал по дворам около станций метро «Елизаровская» и «Ломоносовская». В тех местах на дороге, где просвечивал асфальт, борд выбивал яркие искры.

«Сноуборд живой, хороший. С ним ничего особенного не случилось. Стараюсь аккуратно это делать. <...> Катался по дворам, потому что по большим улицам опасно, а дворы, особенно поздно ночью, — это наиболее безопасное место, где ты никому особо не помешаешь», — уточнил он.

Ранее мы показывали, как читатель «Фонтанки» Евгений скользил на лыжах по Кантемировской улице у метро «Лесная». Таким способом он решил «открыть сезон».