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    «Вернулся с Эльбруса, а здесь такое отличное покрытие». Житель Петербурга прокатился по ночному городу на сноуборде

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    Снежный слой, наличие которого местами превращает петербуржцев в пингвинов, — понятный повод для раздражения. Но не для тех, кто выходит на улицы города со сноубордом. Так, например, сделал наш читатель. Видеозаписью, на которой показано его необычное путешествие, он поделился с «Фонтанкой» 15 декабря.

    читатель «Фонтанки»

    «Занимаюсь сноубордингом уже пять лет. <...> Я только что вернулся с Эльбруса, Домбая и Архыза. Мы с ребятами в маленькую экспедицию ехали как раз за снегом. Так вот там его оказалось сильно меньше, чем в Петербурге. И приехал обратно в родной город, а здесь такое отличное покрытие», — рассказал мужчина.

    Зацепившись за машину, которой управлял его знакомый, петербуржец рассекал по дворам около станций метро «Елизаровская» и «Ломоносовская». В тех местах на дороге, где просвечивал асфальт, борд выбивал яркие искры.

    «Сноуборд живой, хороший. С ним ничего особенного не случилось. Стараюсь аккуратно это делать. <...> Катался по дворам, потому что по большим улицам опасно, а дворы, особенно поздно ночью, — это наиболее безопасное место, где ты никому особо не помешаешь», — уточнил он.

    Ранее мы показывали, как читатель «Фонтанки» Евгений скользил на лыжах по Кантемировской улице у метро «Лесная». Таким способом он решил «открыть сезон».

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