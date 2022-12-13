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    Жизнь даёт снег — сделай из него лыжню. Петербуржец взял от стихии лучшее на автобусной полосе

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    Пока автобусы один за другим застревают на заснеженных улицах, некоторые петербуржцы не теряют времени даром и выходят из дома со своим, по-настоящему зимним «транспортом». Так накануне вечером поступил и житель Выборгского района.

    читатель «Фонтанки»

    Читатель «Фонтанки» Евгений скользил на лыжах по Кантемировской улице у метро «Лесная». Видеозапись, на которой это показано, оказалась в нашем распоряжении 13 декабря.

    «Я занимаюсь лыжным спортом любительски около 10 лет. Но сейчас встаю на лыжи очень редко, а вчера из-за обилия снега не выдержал и решил таким способом «открыть сезон». Проехал несколько метров по автобусной полосе в сторону Лесного проспекта», — рассказал мужчина.

    По словам Евгения, на проезжую часть он вышел, поскольку на тротуарах выросло очень много снега. К месту пришлись и мигающие очки. В итоге ролик получился не только злободневным, но и немного праздничным.

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