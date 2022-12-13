Жизнь даёт снег — сделай из него лыжню. Петербуржец взял от стихии лучшее на автобусной полосе

Пока автобусы один за другим застревают на заснеженных улицах, некоторые петербуржцы не теряют времени даром и выходят из дома со своим, по-настоящему зимним «транспортом». Так накануне вечером поступил и житель Выборгского района.

Читатель «Фонтанки» Евгений скользил на лыжах по Кантемировской улице у метро «Лесная». Видеозапись, на которой это показано, оказалась в нашем распоряжении 13 декабря.



«Я занимаюсь лыжным спортом любительски около 10 лет. Но сейчас встаю на лыжи очень редко, а вчера из-за обилия снега не выдержал и решил таким способом «открыть сезон». Проехал несколько метров по автобусной полосе в сторону Лесного проспекта», — рассказал мужчина.

