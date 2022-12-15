Роскошную блондинку после концерта задержали по делу о детской порностудии в Петербурге

В Петербурге дело о порностудии, где снимали трёх сестёр, прирастает фигурантами. Чтобы поговорить с пятой, оперативникам «Детского» отдела уголовного розыска потребовалась служебная командировка, стало известно «Фонтанке» 15 декабря.

38-летнюю подозреваемую в преступлениях против детей петербургские полицейские задержали накануне в Самаре. Сотрудники наведались к ней в квартиру и, по предварительной информации, получили признание. Женщина рассказала, как в течение девяти месяцев в 2018 — 2019 годах в компании с уже арестованной четвёркой склоняла несовершеннолетних обнажаться и раздевалась перед ними сама.



Трём детям на тот момент было 8 — 11 лет. «Фонтанка» писала, что потерпевшими по делу о создании порноматериалов проходят сёстры. В следственном изоляторе с лета их мать — жительница Приморского района Петербурга, пенсионер 73 лет, координатор «Левого фронта», https://www.fontanka.ru/2022/07/16/71495159/ 49-летний мужчина из Подмосковья. По версии следствия, соучастники с августа 2018 года по сентябрь 2021-го совершали насильственные действия сексуального характера в отношении девочек, а также снимали порнографические материалы с их участием.

