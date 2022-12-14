Прокуратура не нашла владельца «дыры», в которую на ватрушке улетела «Алиса» из Отрадного

Кировская городская прокуратура проверила отверстие, в которое свалилась девочка из Ленобласти во время катания на ватрушке. Вопросов меньше не стало. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что бетонное сооружение размерами 4×4×2,5 метра, расположенное на улице Дружбы в Отрадном, никому не принадлежит.



Не имеет хозяина, никем не используется, при этом не поставлено на учет, соответственно, за сооружением никто не следил, доступ не ограничивал.

«В целях устранения выявленных нарушений закона главе администрации Отрадненского городского поселения внесено представление, в рамках рассмотрения которого органом местного самоуправления приняты оперативные меры по ограничению доступа к сооружению. Дальнейшее устранение нарушений закона находится на контроле Кировского городского прокурора», — говорится в сообщении.