    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    4 м/с, южн

    751мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.36eur67.45

    Прокуратура не нашла владельца «дыры», в которую на ватрушке улетела «Алиса» из Отрадного

    701
    1 комментарий

    Кировская городская прокуратура проверила отверстие, в которое свалилась девочка из Ленобласти во время катания на ватрушке. Вопросов меньше не стало. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что бетонное сооружение размерами 4×4×2,5 метра, расположенное на улице Дружбы в Отрадном, никому не принадлежит.

    Не имеет хозяина, никем не используется, при этом не поставлено на учет, соответственно, за сооружением никто не следил, доступ не ограничивал.

    «В целях устранения выявленных нарушений закона главе администрации Отрадненского городского поселения внесено представление, в рамках рассмотрения которого органом местного самоуправления приняты оперативные меры по ограничению доступа к сооружению. Дальнейшее устранение нарушений закона находится на контроле Кировского городского прокурора», — говорится в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» писала, что ребенок съехал в люк во время катания с горы на ватрушке. Девочку пришлось вызволять при помощи лестницы. К счастью, серьезно юная жительница Ленобласти не пострадала.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close