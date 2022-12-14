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    Бомбоубежище или?.. СК и прокуратура всматриваются в люк, куда улетела с горки юная жительница Ленобласти

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    Следователи и прокуратура организовали проверку после неудачного катания с горки на «ватрушке» в Ленобласти. Детская забава обернулась для шестилетней девочки падением в люк.

    Как сообщает 14 декабря пресс-служба регионального СК, после установления всех обстоятельств сотрудники ведомства дадут правовую оценку произошедшему, а также деятельности органов местного самоуправления.

    Прокуратура, в свою очередь, отметила, что сейчас устанавливается принадлежность объекта и его собственник. В ходе проверки будет дана оценка тому, как владелец соблюдал требования законодательства при эксплуатации. При наличии оснований обещают принять меры.

    Изданию 47news в администрации города Отрадное рассказали, что проверяют информацию о назначении сооружения, куда провалился ребенок. Там отметили, что «это может быть как бомбоубежище, так и заброшенный водораспределительный объект».

    Фото: 47news
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    Мать девочки рассказала 47news, что та отделалась легким испугом. «Эту дырку она видела, но оступилась, такое бывает. Это точно не колодец, над землей какая-то насыпь, ее называют бункером», — говорит женщина.

    Жительница Отрадного добавила, что на той горке местные часто катаются на «ватрушках»-тюбингах, а дыру на вершине они заметили на прошлой неделе. Сейчас «вход» в опасный колодец уже заварили.

    Напомним, сам инцидент на улице Дружбы в Отрадном произошел накануне вечером. По предварительным данным, девочка каталась со снежной горки на «ватрушке» и внезапно провалилась в люк. Спасатели вытащили ребенка и передали родителям. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

    Фото: 47news

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