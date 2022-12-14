    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, ю-з

    751мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.21eur66.7

    Путин заявил о мощном росте ОРВИ и гриппа в России

    2358
    10 комментариев

    Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в России по 35% в неделю, заявил на совещании с правительством президент Владимир Путин.

    «К сожалению, я вижу, что у нас ОРВИ и гриппом заболеваемость растет чуть ли не на 30–35% в неделю», — начал совещание Путин 14 декабря. И попросил обрисовать ситуацию Анну Попову — главу Роспотребнадзора.

    Она подтвердила, что эпидситуация в России действительно напряженная: рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться. Но кроме него вернулся, впервые за шесть лет, и свиной грипп, который стал превалирующим.

    Противостоять эпидемии призваны 4 российские вакцины; кроме того, Роспотребнадзор отправил в Минюст документ о проведении тестирования на грипп всех людей с проявлениями ОРВИ.

    В связи с ростом заболеваемости петербургский Роспотребнадзор вернул с 14 декабря масочный режим в социальные и медицинские учреждения. Вернулся и контроль на входе в учебные учреждения, а если в классе или группе заболел каждый пятый — детей отправят домой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close