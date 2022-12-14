Путин заявил о мощном росте ОРВИ и гриппа в России

Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в России по 35% в неделю, заявил на совещании с правительством президент Владимир Путин.

«К сожалению, я вижу, что у нас ОРВИ и гриппом заболеваемость растет чуть ли не на 30–35% в неделю», — начал совещание Путин 14 декабря. И попросил обрисовать ситуацию Анну Попову — главу Роспотребнадзора.

Она подтвердила, что эпидситуация в России действительно напряженная: рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться. Но кроме него вернулся, впервые за шесть лет, и свиной грипп, который стал превалирующим.