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    Налётчики на петербургскую аптеку получили реальный срок «со скидкой». Их разбой попал на видео

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    Разбойный заход в аптеку в Красногвардейском районе Петербурга принёс двум налётчикам копейки и реальный срок в колонии общего режима.

    «Фонтанка.ру»

    Как сообщает прокуратура 13 декабря, суд признал Александра Крапивина и Евгения Соколова виновными в разбойном нападении на аптеку на Новочеркасском проспекте, 40. Общение одного из них с провизором вечером 13 октября прошлого года запечатлела камера наблюдения.

    Мужчину в маске интересовало исключительно содержимое кассы, сотрудницу он торопил пневматическим пистолетом.

    Куш преступники не сорвали. Если делили поровну, то каждый унёс примерно по 3,5 тысячи рублей. Красногвардейский суд не стал нарушать паритет: оба получили по 2,5 года в колонии общего режима.

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