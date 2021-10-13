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Двое с пистолетом ограбили аптеку на Новочеркасском проспекте в Петербурге. Добыча оказалась небольшой

Двое налетчиков с оружием ограбили аптеку в Красногвардейском районе Петербурга

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Двое налетчиков с пистолетом ограбили аптеку «Вита» на Новочеркасском проспекте, 40 в Петербурге. На лицах у мужчин были медицинские маски.

Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, девушка-продавец, на которую направили оружие, открыла кассовый аппарат и начала доставать купюры. По предварительным данным, в руках злоумышленников оказались восемь тысяч рублей.

«Фонтанка.ру»

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная в помещении. Судя по кадрам, преступник в черной одежде резко вытащил пистолет из кармана и, получив желаемое, незамедлительно скрылся.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (3)

07A
Финансирование оппов сократилось и началось. Никогда в жизни не работали, в эмиграции никому не нужны, бабосы бородатый подмел и куда бедному хоме податься?
Аппаратчик мокрой классификации
Так ведь ужесточили-жэж ведь опять.. Откуда у них пестолет-та взялся??!!!
dim2405
Ну а что такого, масочный режим не нарушали, максимум- предупреждение, и домой.
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