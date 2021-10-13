Двое с пистолетом ограбили аптеку на Новочеркасском проспекте в Петербурге. Добыча оказалась небольшой

Двое налетчиков с пистолетом ограбили аптеку «Вита» на Новочеркасском проспекте, 40 в Петербурге. На лицах у мужчин были медицинские маски.



Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, девушка-продавец, на которую направили оружие, открыла кассовый аппарат и начала доставать купюры. По предварительным данным, в руках злоумышленников оказались восемь тысяч рублей.