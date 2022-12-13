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    Снег идёт, асфальт лежит. В Петроградском районе города заметили необычное

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    Нестандартную для зимнего времени картину наблюдал житель Петербурга на Петроградской стороне. Шли пешеходы, проезжали машины, группа рабочих клала дорожку асфальта прямо на снег.

    читатель «Фонтанки»

    Горожанин обратил на это внимание, когда проходил у дома 16 на Большой Монетной улице днём 13 декабря. Как «Фонтанке» объяснили в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго», подрядная организация ООО «Энергетическое строительство» ведёт там работы по реконструкции кабельной линии.

    «На данный момент представителями подрядной организации проводятся работы по укладке временного асфальтового покрытия, которое, согласно нормативам, будет заменено на постоянное с началом агротехнического периода», — объяснили там. Окончательно благоустроить это место планируют в мае 2023 года.

    Это не первый подобный случай за текущую зиму. Так, например, 6 декабря свежий асфальт парил под снегом на Замшиной улице.

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