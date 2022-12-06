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    Черное на белом. На Замшиной для «Анники» положили свежий асфальт, он красиво парит

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    15 комментариев

    На Замшиной улице в Петербурге вечером 6 декабря красиво и туманно. Под снегом парит свежий асфальт.

    Видео «Фонтанке» прислал читатель. Судя по ордерам ГАТИ, работы здесь проводят не дорожники, а энергетики: «Управление заказчика» комитета по энергетике и подрядчик «Регионэнергострой». В комитете подтвердили, что идет реконструкция газопроводов среднего и низкого давления на территории, ограниченной улицами: Ключевой, Замшиной, Антоновской и Тепловодским переулком.

    читатель «Фонтанки»

    Там также пояснили, что «укладка асфальта производится в соответствии с ГОСТом Р58831, согласно которому осенью и зимой эти работы разрешены при температуре воздуха от +5 до –10 градусов».

    Речь идет о ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. СП 78.13330.2012. Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях». Он был введен в действие с 2020 года, аналогичные рекомендации появились еще раньше. Документ действительно разрешил укладку асфальта при температуре воздуха до –10 градусов, а также при небольших осадках — моросящий дождь и слабый снег. При этом указано, что поверхность должна быть подготовлена, не должно быть наледей и луж. Кроме того, смеси должны быть со специальными добавками, привозить их надо на специальных самосвалах, имеющих кузова с обогревом и тент, который накрывает асфальтобетон перед тем, как его укладывать.

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    Комментарии 15

    06 Дек 2022 в 22:01
    Забавно... Тут прочитал, что форма названия улица Замшина не верно. Правильно Замшина улица... Казалось бы какая разница, но топонимисты настаивают именно на такой форме.
    +0−0
    alex7806 Дек 2022 в 21:59
    Ура, Замшиная улица вернулась!
    +0−0
    27465219606 Дек 2022 в 21:30
    А на Пушкиной улице как дела?
    +2−0
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