Черное на белом. На Замшиной для «Анники» положили свежий асфальт, он красиво парит

Видео «Фонтанке» прислал читатель. Судя по ордерам ГАТИ, работы здесь проводят не дорожники, а энергетики: «Управление заказчика» комитета по энергетике и подрядчик «Регионэнергострой». В комитете подтвердили, что идет реконструкция газопроводов среднего и низкого давления на территории, ограниченной улицами: Ключевой, Замшиной, Антоновской и Тепловодским переулком.

Там также пояснили, что «укладка асфальта производится в соответствии с ГОСТом Р58831, согласно которому осенью и зимой эти работы разрешены при температуре воздуха от +5 до –10 градусов».



Речь идет о ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. СП 78.13330.2012. Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях». Он был введен в действие с 2020 года, аналогичные рекомендации появились еще раньше. Документ действительно разрешил укладку асфальта при температуре воздуха до –10 градусов, а также при небольших осадках — моросящий дождь и слабый снег. При этом указано, что поверхность должна быть подготовлена, не должно быть наледей и луж. Кроме того, смеси должны быть со специальными добавками, привозить их надо на специальных самосвалах, имеющих кузова с обогревом и тент, который накрывает асфальтобетон перед тем, как его укладывать.

