Петербуржец Дмитрий Бивол стал боксером года по версии WBA

Петербургский спортсмен Дмитрий Бивол назван боксёром года по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Награду он заслужил благодаря двум успешным защитам чемпионского пояса, сообщили в пресс-службе организации.



Бивол победил сильнейшего боксёра мира независимо от весовой категории Сауля Альвареса (57–1–2, 39 КО) и экс-чемпиона мира Хильберто Рамиреса, который перед встречей с Дмитрием не имел поражений (44–0, 30 КО). Награду Биволу вручил лично президент WBA Хильберто Мендоса.



Напомним, что знаменитый австралийский боксёр Джордж Камбосос назвал Бивола «зверем» и выразил надежду, что следующий бой он проведет против другого непобежденного российско-канадского боксёра-профессионала — Артура Бетербиева.

