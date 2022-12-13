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    Петербуржец Дмитрий Бивол стал боксером года по версии WBA

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    Петербургский спортсмен Дмитрий Бивол назван боксёром года по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Награду он заслужил благодаря двум успешным защитам чемпионского пояса, сообщили в пресс-службе организации.

    Бивол победил сильнейшего боксёра мира независимо от весовой категории Сауля Альвареса (57–1–2, 39 КО) и экс-чемпиона мира Хильберто Рамиреса, который перед встречей с Дмитрием не имел поражений (44–0, 30 КО). Награду Биволу вручил лично президент WBA Хильберто Мендоса.

    Напомним, что знаменитый австралийский боксёр Джордж Камбосос назвал Бивола «зверем» и выразил надежду, что следующий бой он проведет против другого непобежденного российско-канадского боксёра-профессионала — Артура Бетербиева.

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