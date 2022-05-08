Новый великий боксер из Петербурга. Ночью он унизил величайшего Альвареса

Фото: John Locher/ AP/TASS Поделиться Поделиться





Этой ночью в Лос-Анджелесе родился новый великий боксер родом из Петербурга. Дмитрий Бивол побил легендарного мексиканца Сауля Альвареса и сам вошел в историю.

Кто такой Дмитрий Бивол

Будущий боксер родился в киргизском городе Токмак. Родители занимались сельским хозяйством: выращивали лук и пшеницу. Единоборствами мальчик заинтересовался, насмотревшись по телевизору голливудских боевиков. Особенно маленького Бивола вдохновлял Джеки Чан. Сначала Дмитрия отвели в секцию по ушу, но не пошло. Зато приглянулся бокс, которым занимались по соседству. Здесь мальчик стал быстро прогрессировать. Стало понятно, что надо переезжать, так как в Киргизии перспектив было мало. Отправились в Петербург, известный своей боксерской школой. Отец устроился водителем маршрутки, а мама — в магазин. Здесь под руководством знаменитого тренера Геннадия Машьянова Дмитрий дважды становился чемпионом России по боксу, в 2008 году был призером Молодежного чемпионата мира, брал серебряную медаль в 2013 году на универсиаде в Казани.



Всего за любительскую карьеру Бивол провел 283 боя, в которых побеждал 268 раз. Перейти в профессионалы решил в 2014-м. Здесь у Дмитрия карьера сразу пошла в гору. Он шел от боя к бою, не зная поражений. Титульный бой был близок, но, чтобы получить первый чемпионский пояс, ему даже не пришлось выходить в ринг. В 2017-м чемпион мира по версии WBA Натан Клеверли не решился на бой с россиянином, выбрав вместо него шведа Бада Джека. Джек выиграл досрочно, но от пояса отказался в пользу более интересных противостояний. Руководство WBA решило назначить Бивола временным чемпионом мира. Спустя всего несколько месяцев Дмитрий победил мощного австралийца Трента Броадхерста и стал полноценным чемпионом. Впоследствии он шесть раз защищал свой титул и трижды титул суперчемпиона.

Кто такой Сауль Альварес

Мексиканец — один из главных боксеров современности. Он начал профессиональную карьеру еще в 15 лет. До встречи с Биволом на его счету было 57 побед и лишь одно поражение: раздельным решением судей он уступил другому легендарному боксеру — Флойду Мэйвезеру.



В 2018-м Альварес подписал пятилетний контракт на сумму 365 миллионов долларов со стриминговым сервисом DAZN. Это был рекорд для нерекламных контрактов за всю историю мирового спорта. Однако в 2020-м Канело совершил невероятное и разорвал контракт, так как хотел сам выбирать себе соперников. Ради боя с Биволом он отказался от другого контракта на 100 млн. По данным The Sports Grail, Канело за бой с россиянином получил гарантированную сумму в размере 15 млн долларов, а Бивол — 2 млн.

Каким получился бой

Бивол был стопроцентным андердогом в этом бою. Букмекеры ставили на победу Альвареса примерно по ставке 1 к 4. Однако Дмитрий буквально уничтожил соперника. Боксеры прошли всю 12-раундовую дистанцию, но россиянин практически в два раза перебил мексиканца. Альварес явно такого не ожидал и по ходу боя шел даже на грязные приемы. Сауль целенаправленно бил не только в корпус, но и левую руку Дмитрия. Однажды в карьере это уже приносило ему успех: в 2020-м в бою с Каллумом Смитом Альварес так отбил ему трицепс, что британцу понадобилась операция. Но с Биволом прием не прошел, хотя было нелегко.



«Я чувствовал его силу удара, посмотрите на мою руку, он отбил мне ее. У него хорошая сила, высокая скорость. Может быть, его ошибка в том, что он выбрасывал только силовые удары, заряжался. А потом расслаблялся после них, выдыхался. Потряс ли он меня? Он потряс мою руку, отбил ее, теперь не могу держать пояс. Я чувствовал в бою себя прекрасно. Так, как никогда не чувствовал. Я наслаждался этим боем», — признался после боя Бивол.

В другом моменте Канело неожиданно пошел в борьбу и даже поднял российского боксера над рингом. «Бивол настолько достал Канело, что тот начал бороться», — писали болельщики в соцсетях.

Что было после боя

Весь мир испытал шок после того, как судьи объявили о единогласной победе Бивола. Официальная статистика была беспощадна: Бивол нанес 152 точных удара против 84 у Альвареса.

«Это было идеальное выступление. Канело выглядел немного вялым и усталым. Но я думаю, что это гениальность Дмитрия Бивола. Большой-большой шок, но сегодняшний вечер принадлежит Биволу», — заявил после боя промоутер боя Эдди Хирн.



«Если честно, я почувствовал, что выиграл. Я пришел в угол после двенадцатого раунда, и у меня было чувство, что я хорошо сделал свою работу, что и должен был сделать. Я был этому рад. А когда я услышал счет 115:113, на секунду подумал, что бой отдали в ту сторону. Но все-таки не посмели. Он местная звезда, и судьи будут чуть-чуть предвзяты. Это нужно всегда понимать, когда ты боксируешь с таким человеком… Это нормально», — признался после боя россиянин.

Альварес, конечно, попросил реванш.

«Нет проблем. Давайте обсудим его. Я хотел этот бой без всяких каких-то особых условий. И теперь я хочу какие-то условия для себя. И, конечно, этот реванш будет. Согласился на этот бой, потому что это прежде всего возможность для меня. Я готов к реваншу», — заявил Бивол.

Очевидно, что нас ждет вторая серия этого невероятного сюжета.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

