«С целью пропаганды девиантной модели поведения». Стало известно, за что Макаревича* признали иноагентом

Замоскворецкий суд Москвы 12 декабря опубликовал решение, в котором он отклонил иск лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан Минюстом физлицом-иноагентом), требовавшего исключить себя из списка иноагентов, куда его внесли 2 сентября.

«Указанное лицо систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Российскую Федерацию и нацистскую Германию», — говорится в документе.