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    «С целью пропаганды девиантной модели поведения». Стало известно, за что Макаревича* признали иноагентом

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    Замоскворецкий суд Москвы 12 декабря опубликовал решение, в котором он отклонил иск лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан Минюстом физлицом-иноагентом), требовавшего исключить себя из списка иноагентов, куда его внесли 2 сентября.

    «Указанное лицо систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Российскую Федерацию и нацистскую Германию», — говорится в документе.

    При этом равозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале обратил внимание на фразу в решении суда о том, что «комплексный анализ материалов, распространяемых Макаревичем АВ.*, позволяет сделать вывод о намеренном воздействии указанного лица на аудиторию с целью пропаганды девиантной модели поведения, не соответствующей государственной политике Российской Федерации».

    Решение суда обжаловано.

    * Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом

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