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    Суд счел законным включение Макаревича* в реестр физлиц-иноагентов

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    3 комментария

    Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел иск музыканта Андрея Макаревича* к Минюсту на предмет включения его в реестр физлиц-иноагентов. Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс».

    Суд решил не удовлетворять исковые требования и оставить имя Макаревича* в реестре Министерства юстиции. Уточняется, что иск рассматривался еще 10 ноября, в законную силу решение пока не вступило, по закону на обжалование дается месяц.

    Андрей Макаревич* был включен в реестр 2 сентября. Вместе с ним иноагентами были признаны Дмитрий Гордон*, Катерина Гордеева* и другие.

    * Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii225 Ноя 2022 в 11:01
    Позор!
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