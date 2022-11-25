Суд счел законным включение Макаревича* в реестр физлиц-иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел иск музыканта Андрея Макаревича* к Минюсту на предмет включения его в реестр физлиц-иноагентов. Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс».



Суд решил не удовлетворять исковые требования и оставить имя Макаревича* в реестре Министерства юстиции. Уточняется, что иск рассматривался еще 10 ноября, в законную силу решение пока не вступило, по закону на обжалование дается месяц.



Андрей Макаревич* был включен в реестр 2 сентября. Вместе с ним иноагентами были признаны Дмитрий Гордон*, Катерина Гордеева* и другие.

