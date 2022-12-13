Другого люкса у нас для вас нет. На чем будут ездить состоятельные россияне после ухода иностранных автобрендов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Поделиться Поделиться





После ухода из России большинства западных брендов рынок дорогих машин практически встал. Даже состоятельные россияне не готовы переплачивать за параллельный импорт и заняли выжидательную позицию. Дилеры присматриваются к азиатскому, иранскому и ближневосточному рынку. Патриотично настроенным клиентам предлагают отечественный Aurus. Но выбор невелик, да и придется подождать.



В Петербурге 12 декабря открыли первый в городе салон Aurus. Он расположился на Пулковском шоссе, где раньше работал центр продаж Lamborghini. Гонку за дилерство выиграла группа компаний «Автодом», в портфеле которой также значатся Porsche, Jaguar, Land Rover и другие премиальные и люксовые марки.



Сейчас в шоу-руме две модели — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Пока это выставочные образцы. Но дилер планирует в апреле поставить в Петербург пять машин Senat и три Komendant. Стоимость автомобиля Senat начинается с 35,6 млн (и с 70 млн — в бронированном варианте), а Komendant — с 33,7 млн. По своему вкусу можно выбрать индивидуальные опции, в том числе эксклюзивную отделку интерьера и цвет кузова. Дооснащение обойдется еще максимум в 4 млн рублей.



К слову, цена оказалась примерно вдвое больше, чем еще три года назад прогнозировал Минпромторг, презентуя достижение отечественного автопрома: тогда стоимость Senat в базовой комплектации оценивалась в 18 млн рублей.

Производитель не скрывает, что за основу внешнего вида Aurus взял недружественный Rolls-Royce — та же массивная решетка спереди и такие же внушительные габариты. Например, ширина седана Senat — 2 м, длина — 5,6 м. Проблема парковки в кварталах эконом-класса перед владельцами такого авто явно не стоит. Зато поместится важная персона любой комплекции.



Под капотом — гибридная силовая установка мощностью 598 лошадиных сил, включающая в себя 4,4-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Впрочем, такой автомобиль не столько средство передвижения, сколько роскошь. «Наверное, хороший двигатель. Но задние места фантастические», — комментирует Евгений Войтенков, региональный директор группы «Автодом» по Петербургу.

Напомним, автомобили Aurus начали выпускать в 2013 году. На данный момент это официальное транспортное средство президента России. Совладельцами бренда являются подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ (63,5 %), фонд Tawazun из ОАЭ (36 %), а также группа Sollers (0,5 %) Сейчас выпуск машин для президентского кортежа осуществляется на мощностях НАМИ, для коммерческого рынка — на заводе Sollers в Елабуге.



Сколько машин выпустило предприятие и сколько успели продать два московских дилера, компания не раскрывает. Но судя по всему, показатели невелики. Так, сообщалось, что в 2021 году на учет в России встали лишь 20 экземпляров Aurus Senat и еще семь в 2020 году.

Директор по продажам и сервису Aurus Артём Юсупов отметил, что новый бренд вышел на рынок в не самый удачный момент — в середине 2021 года, когда пандемия уже начала оказывать влияние на поставку компонентов. С одной стороны, уровень локализации для бренда Senat составляет 68 %. Но сложности с поставками из Европы все же есть, признал топ-менеджер.



В 2022 году салоны в Москве продали машин Aurus «больше, чем завод может произвести», то есть заказы предприятие будет выполнять уже в следующем году. В Петербурге, по словам Артема Юсупова, в 2023 году планируется продавать «десятки автомобилей». Всего же он оценил емкость рынка в 200 машин в год. Примерно столько, по его словам, продавал «люксовый бренд со словом Phantom» (вероятно, имеется в виду Rolls-Royce Phantom — Прим.ред.). Новоиспеченный дилер тоже полон оптимизма. «[Наши клиенты] — люди не бедные, может быть, они не спешат что-то тратить, но для себя любимого обязательно машину купят. Главное, чтоб производили. Продать продадим», — говорит Евгений Войтенков.



Как рынок премиальных авто отреагировал на уход иностранных брендов

После отказа иностранных автопроизводителей работать с Россией из-за спецоперации на Украине, рынок дорогих машин ушел в глубокий минус. По оценке Ассоциации европейского бизнеса, в январе-ноябре 2022 года продажи Lexus упали на 90 % (1 842 машины), Land Rover на 80 % (1 145 машин), Porsche на 76 % (1 312 машин), Jaguar — на 73 % (958 машин), Infinity — на 44 % (958 машин). Cadillac свои данные и вовсе не предоставляет. Основные продажи пришлись на начало года. В ноябре у большинства марок нулевые реализации. Исключение — 11 автомобилей Porsche и 2 Lexus. Согласно данным НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации), с февраля по октябрь доля премиальных машин от общего количества реализованных в России упала с 10 до 3,5 %.



По Петербургу данных о продажах премиальных и люксовых машин нет. Но в январе-октябре 2022 года было поставлено на учет 173 Porsche, 188 Land Rover, 113 Lexus, 64 Infiniti, 35 Cadillac, 27 Jaguar, 4 Bentley, 4 Maserati, 4 Rolls-Royce, 2 Alfa Romeo, 2 Lamborghini.

По словам участников рынка, не то чтобы машин не было совсем: у дилеров остаются кое-какие запасы, сделанные еще до ухода брендов из России, но они подходят к концу. Новых официальных поставок не предвидится. Параллельный же импорт панацеей не стал. По словам самих дилеров, это скорее единичные поставки под заказ.

«У нас есть Mercedes, Porsche, есть любой автомобиль тех брендов, которыми мы торговали. Но «параллельный импорт» — не очень понимаю это слово. Да, покупаем автомобили других стран, которые нам их продают. Все дилеры живут как могут», — комментирует Евгений Войтенков.



Везти машину таким образом слишком дорого и сложно, в том числе из-за таможенных процедур. Так, ранее замглавы дилера «Авилон» Олег Шамба в интервью BFM рассказывал, что дилерам для ввоза машин по параллельному импорту приходилось выпрашивать у официальных импортеров одобрение типа транспортного средства, поскольку этого требовало законодательство. Физлица могут ввозить машину, минуя эту процедуру. Но при такой схеме есть риски того, что будет не уплачен утильсбор, в результате покупателю придется доплатить 250–400 тысяч рублей из своего кармана.

Клиенты тоже не стремятся переплачивать. «Покупать люди не очень хотят, у людей есть деньги, но никто не будет спешить», — отмечает Евгений Войтенков.

Дефицит в какой-то мере скомпенсировал вторичный рынок. Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в первом полугодии 2022 года выросли на 8 %, сообщало аналитическое агентство «Автостат». В сентябре на фоне новостей о частичной мобилизации на рынке появилось дополнительное предложение недешевых машин. Как результат, цена на авто с пробегом стала падать. По словам, вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, некоторые премиальные автомобили на вторичном рынке могут стоить даже дешевле, чем транспортные средства эконом-класса.



Некоторые состоятельные россияне не против попробовать новое и пересаживаются на китайский автопром. К примеру, совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров сообщил в соцсетях, что его «роман» с Мерседесом закончен» и скоро он рассчитывает стать счастливым обладателем футуристического электроседана из Поднебесной Hi-Phi Z.

Среди авто, зарегистрированных в Петербурге в 2022 году, можно встретить китайский спорткар Zeekr (премиальный суббренд холдинга Geely), HongQI (люксовый суббренд FAW), Voyah (премиальный суббренд концерна Dongfeng), электрокары Xpeng. Впрочем пока их число тоже измеряется единицами. Дилеры уже пополняют «китайцами» свои портфели. К примеру, «Автодом», «Максимум» и «Автополе» продают подбренд Chery Exeed, «Авилон» — Voyah.

В скором времени премиум из дружественных стран начнут собирать в России. Завод Mercedes в Московской области может возобновить работу летом 2023 года, рассказал Евгений Войтенков. Предполагается, что предприятие будет выпускать машины под иностранным премиальным брендом. Название потенциального партнера пока держится в секрете. «Есть Иран, Восток и Азия», — подчеркнул он.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

