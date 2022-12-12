Aurus вытеснил Lamborghini c Пулковского шоссе. В Петербурге открылся первый салон российского люксового автомобиля

В Петербурге начали продавать автомобили люксового бренда Aurus. Первый шоурум открылся 12 декабря на месте салона Lamborghini на Пулковском шоссе, 14. Дилерство получила группа компаний «Автодом». Это третий дилерский центр Aurus в России — два работают в Москве.

Сейчас в петербургском салоне можно купить две модели — Aurus Senat и Aurus Komendant. Стоимость автомобиля Senat начинается с 35,6 млн (и с 70 млн — в бронированном варианте), а Komendant — с 33,7 млн. Пока это выставочные образцы. Но дилер планирует в апреле поставить в Петербург пять машин Senat и три Komendant.