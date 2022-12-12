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    Aurus вытеснил Lamborghini c Пулковского шоссе. В Петербурге открылся первый салон российского люксового автомобиля

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    8 комментариев

    В Петербурге начали продавать автомобили люксового бренда Aurus. Первый шоурум открылся 12 декабря на месте салона Lamborghini на Пулковском шоссе, 14. Дилерство получила группа компаний «Автодом». Это третий дилерский центр Aurus в России — два работают в Москве.

    Сейчас в петербургском салоне можно купить две модели — Aurus Senat и Aurus Komendant. Стоимость автомобиля Senat начинается с 35,6 млн (и с 70 млн — в бронированном варианте), а Komendant — с 33,7 млн. Пока это выставочные образцы. Но дилер планирует в апреле поставить в Петербург пять машин Senat и три Komendant.

    Автомобили Aurus начали выпускать с 2013 года по заказу Минпромторга. Серийное производство началось весной 2021 года в Елабуге (Татарстан). На данный момент это официальное транспортное средство президента России. Уровень локализации для бренда Senat составляет 68%.

    Объемы производства и продаж компания не раскрывает. Директор по продажам и сервису Aurus Артём Юсупов в ходе пресс-конференции 12 декабря оценил емкость рынка в 200 машин в год. При этом, по его словам, салоны в Москве продали машин «больше, чем завод может произвести». В Петербурге, как отметил Юсупов, в 2023 году планируется продавать «десятки автомобилей».

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    Комментарии 7

    27419388912 Дек 2022 в 16:22
    Lamborghini Urus 2022, в компл. 4.0 (650 л.с.) AWD AT8...цена - 16 500 000 руб.)))
    +0−0
    Карабас Барабас12 Дек 2022 в 16:19
    "Объемы производства и продаж компания не раскрывает" ну, тут все понятно, раскрывать нечего. А вот "салоны в Москве продали машин «больше, чем завод может произвести» уже тянет на мошенничество, или... "китайские москвичи" они продают под этой маркой?
    +1−0
    27482170812 Дек 2022 в 16:12
    жаль что Фонтанка не публикует маты , нормальных слов уже не осталось
    +4−0
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