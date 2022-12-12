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    На улицы Петербурга ночью выйдет более 940 единиц снегоуборочной техники

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    4 комментария

    Ликвидировать последствия разгула южного циклона «Биргит», который засыпал Петербург снегом, ночью выйдут 943 единицы техники. Об этом 12 декабря сообщили в комитете по благоустройству.

    Горожане уже делятся видеозаписями снегоуборочной техники на петербургских улицах. Несколько машин заметили на Вербной улице.

    Читательница «Фонтанки» Ольга

    Спасатели же в течение дня выезжали на устранение последствий непогоды более 35 раз. И, видимо, только они смогут выручить лазурный автобус, который пытаются вытолкать из сугробов жители Васильевского острова. На Пулковском шоссе помощь потребовалась нескольким фурам, которые не могут въехать в горку у обсерватории.

    Загруженность петербургских дорог после шести вечера достигала максимальных 10 баллов. О том как жители города добирались с работы домой — в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 4

    hal900013 Дек 2022 в 00:08
    А пацан мелкий чё спать что-ли пошел??..пусть откапывает автобус..наверно родители забрали..сказали на горшок и спать..пацан выругался с размаху кинул лопатку надел пижаму лег и думает...как там автобус без меня..ему там холодно в сугробе?!...а автобус стоит..фары грустные..габаритам еле светят..плачет..думает когда пацан с лопаткой придет меня откапывать..он настоящий друг автобуса..их разлучили просто...
    +0−0
    27830096913 Дек 2022 в 00:02
    А еще 1000000 дворников,
    10 заводов по плавке снега
    Нагреватели и тд
    По бумагам все четко!
    +1−0
    Ганс-Дитрих Геншер12 Дек 2022 в 23:55
    у нас как раз знаки с 0 до 7. машины убраны. вот и посмотрим с утра как там уберут снег, гг)
    +0−0
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