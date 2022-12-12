На улицы Петербурга ночью выйдет более 940 единиц снегоуборочной техники

Ликвидировать последствия разгула южного циклона «Биргит», который засыпал Петербург снегом, ночью выйдут 943 единицы техники. Об этом 12 декабря сообщили в комитете по благоустройству.
Горожане уже делятся видеозаписями снегоуборочной техники на петербургских улицах. Несколько машин заметили на Вербной улице.
Читательница «Фонтанки» Ольга
Спасатели же в течение дня выезжали на устранение последствий непогоды более 35 раз. И, видимо, только они смогут выручить лазурный автобус, который пытаются вытолкать из сугробов жители Васильевского острова. На Пулковском шоссе помощь потребовалась нескольким фурам, которые не могут въехать в горку у обсерватории.
Загруженность петербургских дорог после шести вечера достигала максимальных 10 баллов. О том как жители города добирались с работы домой — в материале «Фонтанки».