Из Пулково сложно улететь в Калининград. Теперь штормит там

Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Об этом вечером 12 декабря рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы». По состоянию на 22.30 из задержек — рейсы в Калининград, Москву, Архангельск и Казань. И если последние три связаны с поздней подачей самолета, то полетам в Калининград мешает погода.



Городские синоптики прогнозировали вечером 12 декабря усиление ветра на побережье до 23 метров в секунду. В качестве бесплатного приложения — сильный снег, метель, ухудшение видимости и прочие капризы «Биргит». В Петербурге циклон уже сходит на нет. К утру все должно стихнуть.