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    Из Пулково сложно улететь в Калининград. Теперь штормит там

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    3 комментария

    Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Об этом вечером 12 декабря рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы». По состоянию на 22.30 из задержек — рейсы в Калининград, Москву, Архангельск и Казань. И если последние три связаны с поздней подачей самолета, то полетам в Калининград мешает погода.

    Городские синоптики прогнозировали вечером 12 декабря усиление ветра на побережье до 23 метров в секунду. В качестве бесплатного приложения — сильный снег, метель, ухудшение видимости и прочие капризы «Биргит». В Петербурге циклон уже сходит на нет. К утру все должно стихнуть.

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    Комментарии 3

    ssaper12 Дек 2022 в 22:56
    Но особо интересно себя погода ведет с самолетами из СПб, отправляющимтсч в Калиниград. Она особенно на них действует. Потому что один из них задерживается уже на 4 часа с вылетом!!!!! При том, что самолеты из Москвы всё это виемя продолжают прибываться в Калининград. Проказница погода!
    +0−1
    26078160112 Дек 2022 в 22:49
    В калининградском ХрабровЕ.
    +0−1
    hal900012 Дек 2022 в 22:48
    23т метра в секунду..эт помоему 9 баллов по шкале...волны ого го какие..в такую погоду хорошо на резиновой лодке с веслами на рыбалку..потом потерпеть кораблекрушение..поймать какое нибудь бревно..соорудить плот..и плыть в дальнее путешествие..а чайка или буревестник сверху будет летать и ждать когда тобой можно будет попотчевать..а снизу акулы..черт знает че делать..
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