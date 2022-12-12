За сутки в Петербурге выпало 15 мм снега, но доказать это сложно

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги 12 декабря — одного из самых снежных дней этой зимы.



«Дождались метеосводки, можно подвести итоги дня, хотя все окончательно ясно будет завтра утром. Сейчас зона интенсивного снегопада, с видимостью 500–1000 метров, еще проходит через Санкт-Петербург. Но скоро все будет заканчиваться. Ветер тоже начал ослабевать», — написал Колесов в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в городе за день выпало 12 мм осадков, ночью было еще 3 мм, таким образом, высота снежного покрова за сутки составила обещанные 10–15 сантиметров. Проверить это невозможно, так как ветер и метель спутали все карты. В одних местах сдуло, в другие надуло. Порывы ветра в городе были нешуточные — от 14–17 м/с в жилых кварталах, а на акватории Невской губы — 15–20 м/с. К вечеру температура воздуха понизилась до -7…-8 градусов. Завтра, обещает Колесов, будет спокойнее и теплее.