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    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Петербургские трамваи тоже попали в снежный плен. Вагоны стоят на Дальневосточном и на проспекте Обуховской Обороны

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    Непогода серьезно сказалась и на движении электротранспорта в Петербурге. О пробках из трамваев 12 декабря сообщают пользователи соцсетей.

    Так предположительно из-за обрыва линии трамвайные вагоны маршрутов №24, 27 и 39 стоят на проспекте Обуховской Обороны. На Дальневосточном тоже образовался «паровозик».

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Добраться до дома жителям Петербурга сегодня крайне сложно. По крайней мере по земле. В городе в вечерний час пик фиксируются 10-балльные пробки. Когда уймется циклон, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    © Фонтанка.Ру

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