Петербургские трамваи тоже попали в снежный плен. Вагоны стоят на Дальневосточном и на проспекте Обуховской Обороны

Непогода серьезно сказалась и на движении электротранспорта в Петербурге. О пробках из трамваев 12 декабря сообщают пользователи соцсетей.
Так предположительно из-за обрыва линии трамвайные вагоны маршрутов №24, 27 и 39 стоят на проспекте Обуховской Обороны. На Дальневосточном тоже образовался «паровозик».
Добраться до дома жителям Петербурга сегодня крайне сложно. По крайней мере по земле. В городе в вечерний час пик фиксируются 10-балльные пробки. Когда уймется циклон, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.