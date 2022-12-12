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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Циклон «Биргит» сковал Петербург 10-балльными пробками

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    9 комментариев

    Обстановка на дорогах Петербурга вечером 12 декабря максимально напряженная. Сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует 10 баллов. Хуже некуда.

    К 18:30 проще сказать, где находятся малозагруженные «оазисы». Как правило, речь идет о спальных районах, приближенных к КАД. «Фонтанка» сочувствует всем, кто оказался сегодня заложниками непогоды и массовых аварий, вызванных снегопадом.

    Южный циклон «Биргит» в понедельник спровоцировал не только дорожные заторы, но и задержку рейсов в Пулково. Заснеженный город в режиме онлайн — на «Фонтанке».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 9

    sektor712 Дек 2022 в 20:01
    В чт прилетаю. Город почистите.
    Читаю новости, срам.
    В Дубай на след неделе с семьей.
    +0−0
    Игoрь12 Дек 2022 в 19:33
    Не понимаю причин всеобщей автомобильной немощи при малейших осадках. Дорога никуда не делась, у всех зимние шины, всевозможные "свистелки/перделки". Садишься в теплый салон, берешь руками руль, нажимаешь ногой педаль, едешь. Что мешает? Дорога есть, фонари светят... У нас даже во время дождя пробки. Про снег вообще говорить не приходится.
    +2−3
    Айлбибэк Асталавистович12 Дек 2022 в 19:09
    Когда уже очередной циклон назовут славянским имененем, например, Дуня или Зинка?)))
    +2−2
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