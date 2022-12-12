Циклон «Биргит» сковал Петербург 10-балльными пробками

Обстановка на дорогах Петербурга вечером 12 декабря максимально напряженная. Сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует 10 баллов. Хуже некуда.

К 18:30 проще сказать, где находятся малозагруженные «оазисы». Как правило, речь идет о спальных районах, приближенных к КАД. «Фонтанка» сочувствует всем, кто оказался сегодня заложниками непогоды и массовых аварий, вызванных снегопадом.

Южный циклон «Биргит» в понедельник спровоцировал не только дорожные заторы, но и задержку рейсов в Пулково. Заснеженный город в режиме онлайн — на «Фонтанке».