В Москве за двое суток выпало свыше 60% месячной нормы осадков

За двое суток в Москве выпало свыше 60 процентов от месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ вечером 12 декабря.



Месячная норма осадков декабря в Москве — 56 мм. За последние 24 часа в столице выпал 21 мм осадков, а за двое с небольшим суток — 34 мм, пишет «Интерфакс».



Непогода разыгралась в столице в ночь на понедельник, в столице выпали «тропический» дождь и снег, а также была гроза. Из-за этого минувшей ночью и утром 12 декабря наблюдались перебои с транспортом, а также отменялись и задерживались авиарейсы.

