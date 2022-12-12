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    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    В Москве за двое суток выпало свыше 60% месячной нормы осадков

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    2 комментария

    За двое суток в Москве выпало свыше 60 процентов от месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ вечером 12 декабря.

    Месячная норма осадков декабря в Москве — 56 мм. За последние 24 часа в столице выпал 21 мм осадков, а за двое с небольшим суток — 34 мм, пишет «Интерфакс».

    Непогода разыгралась в столице в ночь на понедельник, в столице выпали «тропический» дождь и снег, а также была гроза. Из-за этого минувшей ночью и утром 12 декабря наблюдались перебои с транспортом, а также отменялись и задерживались авиарейсы.

    В Петербурге южный циклон «Биргит» спровоцировал не только дорожные заторы, но и задержку рейсов в Пулково. Заснеженный город в режиме онлайн — на «Фонтанке».

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок12 Дек 2022 в 19:57
    А если посчитать по дневным нормам? :)
    +0−0
    triton197712 Дек 2022 в 19:17
    Да и у нас похоже не меньше "заснежило" в пропорциональном отношении
    +0−0
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