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    Учинивший скандал со стрельбой в стрип-клубе житель Петербурга отправлен за решетку

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    6 комментариев

    Суд в Петербурге согласился со следствием, которое просило арестовать подозреваемого в хулиганстве Игоря Мамонтова. Он едет в СИЗО.

    О решении сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 декабря. По версии следствия, которую подтверждают записи с камер внутри стрип-клуба «Дон-Жуан», около семи утра накануне Мамонтов начал скандалить. Он матерился, один раз выстрелил и дважды ударил по голове бармена. Как писала «Фонтанка», нрав он показал после того, как увидел счет по итогам ночных посиделок. Он швырялся ведерком из-подо льда.

    Мамонтов не первый раз публично скандалит. В 2017 году он принимал участие в драке в подмосковном пансионате и устраивал погром в отделе полиции.

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    Комментарии 6

    VKuser15134690412 Дек 2022 в 17:20
    Ну так если не первый раз, почему он до сих пор не показывает свои навыки на севере?
    +1−0
    Avs715312 Дек 2022 в 17:18
    Наши люди в стрип-клубы стрелять не ездят!
    +1−0
    Трындин12 Дек 2022 в 17:15
    Украл, выпил - в тюрьму! Романтика!(С)
    +2−0
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