Учинивший скандал со стрельбой в стрип-клубе житель Петербурга отправлен за решетку

Суд в Петербурге согласился со следствием, которое просило арестовать подозреваемого в хулиганстве Игоря Мамонтова. Он едет в СИЗО.
О решении сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 декабря. По версии следствия, которую подтверждают записи с камер внутри стрип-клуба «Дон-Жуан», около семи утра накануне Мамонтов начал скандалить. Он матерился, один раз выстрелил и дважды ударил по голове бармена. Как писала «Фонтанка», нрав он показал после того, как увидел счет по итогам ночных посиделок. Он швырялся ведерком из-подо льда.
Мамонтов не первый раз публично скандалит. В 2017 году он принимал участие в драке в подмосковном пансионате и устраивал погром в отделе полиции.