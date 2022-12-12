    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, с-в

    752мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    10/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Биржевой мост будут закрывать для всех три ночи подряд

    985
    2 комментария
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
    ПоделитьсяПоделиться

    На Биржевом мосту в Петербурге, открытом в конце ноября после годового капремонта, продолжаются работы. Три ночи подряд движение по нему будут перекрывать на несколько часов.

    В период с 02:00 до 04:55 ночью с 12 на 13 декабря, с 13 на 14 декабря и с 14 на 15 декабря Биржевой мост будет закрыт как для транспорта, так и для пешеходов, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». На переправе будут монтировать и налаживать оборудование.

    Переправу открыли после ремонта 30 ноября. На мосту завершили основные работы, но часть еще предстоит доделать. К примеру, по нему все еще не ходят троллейбусы. Возобновить троллейбусное движение на переправе планируют 15 декабря. Контракт по ремонту действует до мая 2023 года, завершить все работы хотят ко Дню города.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Avs715312 Дек 2022 в 17:17
    О, сколько нам закрытий чудных...
    +0−0
    Трындин12 Дек 2022 в 17:00
    А сегодня этот мост ещё был чудно обледеневший - с трудом на него машины заезжали!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close