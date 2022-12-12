Биржевой мост будут закрывать для всех три ночи подряд

На Биржевом мосту в Петербурге, открытом в конце ноября после годового капремонта, продолжаются работы. Три ночи подряд движение по нему будут перекрывать на несколько часов.



В период с 02:00 до 04:55 ночью с 12 на 13 декабря, с 13 на 14 декабря и с 14 на 15 декабря Биржевой мост будет закрыт как для транспорта, так и для пешеходов, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». На переправе будут монтировать и налаживать оборудование.