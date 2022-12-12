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    Два брата в Подмосковье затаили обиду на похоронщиков и устроили несвоевременный пожар

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    1 комментарий

    По подозрению в поджоге павильона ритуальных услуг в подмосковном Красногорске задержаны два брата. Три года назад они похоронили маму и остались недовольны ценами.

    О пожаре и задержании братьев 12 декабря сообщает портал MSK1.ru. Владельцы магазина подтвердили, что с пожаром разбираются правоохранительные органы, ущерб пока не называется.

    По предварительной информации, это был поджог. Два брата пришли к киоску с канистрой с бензином и подпалили павильон. Поводом могла стать месть за слишком высокие цены — три года назад братьям пришлось раскошелиться, чтобы похоронить мать. Сейчас они на допросе.

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    Комментарии 1

    Slava_Rossii212 Дек 2022 в 16:08
    Цены у кладбищенских и правда неадекватные.
    Куда смотрят всякие там ФАС-ы и т.п.?
    За цементный поребрик просят по 30-40 тыс.руб. Откуда такое ценообразование?
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