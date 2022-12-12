Два брата в Подмосковье затаили обиду на похоронщиков и устроили несвоевременный пожар

По подозрению в поджоге павильона ритуальных услуг в подмосковном Красногорске задержаны два брата. Три года назад они похоронили маму и остались недовольны ценами.

О пожаре и задержании братьев 12 декабря сообщает портал MSK1.ru. Владельцы магазина подтвердили, что с пожаром разбираются правоохранительные органы, ущерб пока не называется.

По предварительной информации, это был поджог. Два брата пришли к киоску с канистрой с бензином и подпалили павильон. Поводом могла стать месть за слишком высокие цены — три года назад братьям пришлось раскошелиться, чтобы похоронить мать. Сейчас они на допросе.