Снегоплавилки в деле. С начала сезона специальные пункты в Петербурге приняли уже более 120 тыс. кубометров снега

С начала зимнего сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты в Петербурге приняли 121 748 кубометров снега. Рекордсменами являются снегоплавилки на Октябрьской набережной (около 18 тыс. кубометров) и на Мебельной улице (около 13 тыс.), а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице (около 9 тыс. «кубов»). Об этом 12 декабря сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Всего в сезоне 2022–2023 в городе работают 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Общая максимальная производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. кубометров.
Напомним, в понедельник с утра в Петербурге царствует снежный циклон «Биргит». Улицы пытаются чистить 964 уборочные машины и 1 007 дворников. Как справляется город с непогодой, смотрите в трансляции «Фонтанки».