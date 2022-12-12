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    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Снегоплавилки в деле. С начала сезона специальные пункты в Петербурге приняли уже более 120 тыс. кубометров снега

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    С начала зимнего сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты в Петербурге приняли 121 748 кубометров снега. Рекордсменами являются снегоплавилки на Октябрьской набережной (около 18 тыс. кубометров) и на Мебельной улице (около 13 тыс.), а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице (около 9 тыс. «кубов»). Об этом 12 декабря сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

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    Всего в сезоне 2022–2023 в городе работают 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Общая максимальная производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. кубометров.

    Напомним, в понедельник с утра в Петербурге царствует снежный циклон «Биргит». Улицы пытаются чистить 964 уборочные машины и 1 007 дворников. Как справляется город с непогодой, смотрите в трансляции «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    alexadmin12 Дек 2022 в 14:03
    Не вижу ажиотажа. В прошлом году стояла очередь из машин. Сейчас одна подъедет-уедет, потом через какое-то время приезжает следующая.
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