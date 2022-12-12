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    В Калининграде из-за сильного снегопада закрыли аэропорт Храброво

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    Сильный снегопад нарушил работу аэропорта Храброво в Калининграде 12 декабря. Самолеты не принимают и не отправляют до 12:30 местного времени (13:30 мск), сообщает пресс-служба аэроузла.

    Отмечается, что не смогли совершить посадку и ушли на запасной аэродром различные рейсы из Москвы, Петербурга и Минска.

    Специалисты проводят расчистку взлетно-посадочной полосы от снега, чтобы обеспечить необходимый коэффициент сцепления для безопасных взлета и посадки самолетов.

    Петербургский аэропорт Пулково из-за непогоды функционирует штатно, но в тяжелых метеоусловиях. «Сильный боковой ветер, ливневые осадки в виде снега», — отметили в пресс-службе воздушной гавани. Решение о посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов.

    В Москве, напомним, тоже сильные осадки, задерживают и отменяют авиарейсы.

    Трансляцию с заснеженных улиц Петербурга смотрите здесь.

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