Беглов в ходе «Прямой линии» рассказал, как будут прорабатывать вопрос о переселении людей из «хрущевок»

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе «Прямой линии» 10 декабря рассказал о законе о комплексном развитии территорий, также известном как закон о реновации. По словам главы города, документ будут продолжать модернизировать.
«Вопрос реновации жизненно важен. Дома, которые когда-то помогли решить жилищную проблему, сегодня сами становятся проблемой — они ветшают», — заявил Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, «хрущевки» не отвечают и требованиям безопасности, и с точки зрения комфорта тоже к ним много вопросов. Например, губернатор отметил, что в некоторых квартирах в «хрущевках» сделаны комнаты площадью 5–7 квадратных метров. «Когда большая семья, может, это и удобно, но в принципе сегодня квартиры с такими крошечными комнатами уже не строят. Надо отработать вариант, чтобы жители имели возможность выбора. Ведь может быть, что и состав семьи у них изменился. Нужно дать возможность и остаться жить в своём районе — люди привыкли жить там», — заметил он.
По словам губернатора, над законом работает большая команда специалистов. Документ будут обсуждать с горожанами. «Мы делаем это для жителей, чтобы им было удобно», — заключил он.
Закон о комплексном развитии территорий экстренно приняли летом этого года в Законодательном собрании. После того, как жители начали протестовать против него, губернатор Александр Беглов, подписавший закон, решил его приостановить. Чтобы доработать закон, при Заксобрании создали общественный штаб, однако большинство в нём составляют провластные депутаты и сторонники закона, противники — в меньшинстве. Одна из последних встреч жителей и депутатов в Выборгском районе закончилась мини-митингом: не получив от депутатов ответы, жители начали скандировать и требовать полной отмены закона.
Подробнее об истории возникновения и приостановки закона читайте на «Фонтанке».