Беглов в ходе «Прямой линии» рассказал, как будут прорабатывать вопрос о переселении людей из «хрущевок»

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе «Прямой линии» 10 декабря рассказал о законе о комплексном развитии территорий, также известном как закон о реновации. По словам главы города, документ будут продолжать модернизировать.

«Вопрос реновации жизненно важен. Дома, которые когда-то помогли решить жилищную проблему, сегодня сами становятся проблемой — они ветшают», — заявил Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, «хрущевки» не отвечают и требованиям безопасности, и с точки зрения комфорта тоже к ним много вопросов. Например, губернатор отметил, что в некоторых квартирах в «хрущевках» сделаны комнаты площадью 5–7 квадратных метров. «Когда большая семья, может, это и удобно, но в принципе сегодня квартиры с такими крошечными комнатами уже не строят. Надо отработать вариант, чтобы жители имели возможность выбора. Ведь может быть, что и состав семьи у них изменился. Нужно дать возможность и остаться жить в своём районе — люди привыкли жить там», — заметил он.