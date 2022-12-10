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    На телеканале «Санкт-Петербург» оборвалась трансляция «Прямой линии» с Бегловым

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    29 комментариев

    Трансляция «Прямой линии» с губернатором Петербурга Александром Бегловым 10 декабря несколько раз прерывалась, а потом ее сменила плашка с заставкой. Эфир начался в 12 часов и продлился меньше часа.

    По данным «Фонтанки», причина может быть в самочувствии одного из членов телевизионной группы. Тем не менее на странице самого губернатора появились сообщение о технических неполадках и обещание скоро продолжить эфир.

    Формат «Прямой линии» губернатора такой же, как год назад, — интерактива с телезрителями нет, заранее отобранные вопросы Беглову зачитывает пресс-секретарь Инна Карпушина.

    UPD: В 13:45 трансляция возобновилась. Инна Карпушина извинилась за неполадки. Продолжили с того, на чем остановились, — с «Метростроя».

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    Комментарии 29

    Evil_Dogooder10 Дек 2022 в 15:23
    Похвальное однообразие во всех делах. Как город от снега убирают, так и прямую линию транслируют.
    +1−0
    25267490110 Дек 2022 в 15:02
    Линия кривая, как и у Путина.
    +4−0
    27495008110 Дек 2022 в 14:54
    Уходи
    +8−0
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