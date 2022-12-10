На телеканале «Санкт-Петербург» оборвалась трансляция «Прямой линии» с Бегловым

Трансляция «Прямой линии» с губернатором Петербурга Александром Бегловым 10 декабря несколько раз прерывалась, а потом ее сменила плашка с заставкой. Эфир начался в 12 часов и продлился меньше часа.

По данным «Фонтанки», причина может быть в самочувствии одного из членов телевизионной группы. Тем не менее на странице самого губернатора появились сообщение о технических неполадках и обещание скоро продолжить эфир.

Формат «Прямой линии» губернатора такой же, как год назад, — интерактива с телезрителями нет, заранее отобранные вопросы Беглову зачитывает пресс-секретарь Инна Карпушина.