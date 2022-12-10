Жилком определился с дворами, которые пообещали очистить от снега в выходные

В Жилищном комитете Петербурга определили перечень дворов, которые в первую очередь необходимо очистить от снега в эти выходные. Такое поручение по итогам рабочего объезда совместно с руководителями ГАТИ и ГЖИ дал подчинённым глава жилкома Олег Зотов, сообщает 10 декабря пресс-служба Смольного.

Среди них — несколько объектов на юго-западе: в частности, дворы на Оборонной улице, 5 и 7, проспекте Стачек, 59, и проспекте Народного Ополчения, 59, на Ленинском проспекте, 55, проспекте Кузнецова, 32, и на Петергофском шоссе, 25.

Во Фрунзенском районе у жителей были замечания к уборке дворы на Бухарестской улице, 112 и 128. Сейчас район выполнил свои обязательства и всё там почистил, рассказали в жилкоме.



В целом на выходные перед районами поставлена задача комплексно очистить дворы и провести превентивную обработку противогололёдными материалами. Чтобы быть готовыми к новому снегопаду, который обещают уже в понедельник — по прогнозу 20 см снега.

