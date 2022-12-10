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    Жилком определился с дворами, которые пообещали очистить от снега в выходные

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    11 комментариев

    В Жилищном комитете Петербурга определили перечень дворов, которые в первую очередь необходимо очистить от снега в эти выходные. Такое поручение по итогам рабочего объезда совместно с руководителями ГАТИ и ГЖИ дал подчинённым глава жилкома Олег Зотов, сообщает 10 декабря пресс-служба Смольного.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Среди них — несколько объектов на юго-западе: в частности, дворы на Оборонной улице, 5 и 7, проспекте Стачек, 59, и проспекте Народного Ополчения, 59, на Ленинском проспекте, 55, проспекте Кузнецова, 32, и на Петергофском шоссе, 25.

    Во Фрунзенском районе у жителей были замечания к уборке дворы на Бухарестской улице, 112 и 128. Сейчас район выполнил свои обязательства и всё там почистил, рассказали в жилкоме.

    В целом на выходные перед районами поставлена задача комплексно очистить дворы и провести превентивную обработку противогололёдными материалами. Чтобы быть готовыми к новому снегопаду, который обещают уже в понедельник — по прогнозу 20 см снега.

    «Фонтанка» писала, что на эти выходные снегопад в Петербурге сделает небольшой перерыв. Но, по прогнозам синоптиков, это будет «затишьем перед бурей».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 11

    Диванный Эксперт10 Дек 2022 в 11:54
    Да уже б сделали красиво: барабан, как в лотерее. По крайней мере честно.
    И второй вопрос: «счастливые» дворы потом будут убирать? Или до весны, как и заведено тут у нас?
    +1−0
    28015107510 Дек 2022 в 11:51
    Эй, вы, там наверху! Задолбали всех своими словами! Лопаты в руки, садитесь за снегоочистители, трактора, Беглов впереди - и вперёд на улицы! Ни по тротуарам не пройти, ни по улицам не проехать - месиво из грязного снега...живу на Гражданке...
    +2−0
    Заливщик голосовых планок10 Дек 2022 в 11:51
    По регламенту убирать будут? Засыплют солью, организуют валы, а после пересменки вывозить начнут? :)
    +1−0
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