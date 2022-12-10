Без снега, но под давлением. Погода в Петербурге делает перерыв

В субботу петербуржцы наконец-то немного передохнут от снегопада. Осадков в городе не ожидается, но метеозависимым людям нужно быть аккуратнее.
По прогнозу Северо-Западного УГМС, 10 декабря в Петербурге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый — со скоростью 2–4 метра в секунду. Местами порывы до 7 м/c.
Температура воздуха ночью опускалась до минус 8, днём — -4... -6 градусов. На дорогах сохраняется сложная обстановка, гололедица.
Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и составит 762 мм ртутного столба, что выше нормы. Влажность воздуха — 93%.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что в выходные обойдётся без снега, но это будет затишье перед бурей.