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    Без снега, но под давлением. Погода в Петербурге делает перерыв

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    2 комментария

    В субботу петербуржцы наконец-то немного передохнут от снегопада. Осадков в городе не ожидается, но метеозависимым людям нужно быть аккуратнее.

    Фото: Андрей Цедрик / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу Северо-Западного УГМС, 10 декабря в Петербурге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый — со скоростью 2–4 метра в секунду. Местами порывы до 7 м/c.

    Температура воздуха ночью опускалась до минус 8, днём — -4... -6 градусов. На дорогах сохраняется сложная обстановка, гололедица.

    Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и составит 762 мм ртутного столба, что выше нормы. Влажность воздуха — 93%.

    Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что в выходные обойдётся без снега, но это будет затишье перед бурей.

    Фото: Андрей Цедрик / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Свободу Лёхе!10 Дек 2022 в 11:43
    Забавная фраза: "но метеозависимым людям нужно быть аккуратнее." ))) А, остальным.. - можно быть.. "поросятами"?! )
    +0−0
    ӦВВӦ10 Дек 2022 в 10:57
    Метеорологи такие метеорологи😅 «осадков не ожидается», при этом сейчас идёт снег 🤣🤌🏻
    +1−0
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