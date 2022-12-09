Главный синоптик Петербурга: От снега отдохнём в выходные, но это будет затишье перед бурей

Минувшая ночь в Петербурге стала самой тёплой с начала декабря: температура воздуха повысилась до минус 0,4 градуса. Правда, выше температура уже не станет — наоборот, будет постепенно снижаться. Прогноз погоды на ближайшие дни дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 9 декабря в своём телеграм-канале .

По его словам, циклон Zora расположен над западом Финского залива, сейчас он начинает заполняться. К нам подошла очередная зона с осадками, затем ожидается небольшой перерыв, а после него — следующие осадки, которые сейчас над Псковом. Это означает, что снегопады будут весь день, а в выходные прекратятся.

«В выходные дни отдыхаем от снега, от ветра, даже солнышко может показаться, но вот температура воздуха будет продолжать понижаться. Основной фон температуры воздуха на выходные дни от -4 до -9 гр., по области при прояснениях температура понизится и до -10…-15 гр.», — сообщает Колесов.

В субботу и воскресенье погода будет отличная.



«Но это затишье перед бурей, так как южный циклон, который обещал во всех последних интервью, все же подходит к Санкт-Петербургу на следующей неделе. С 12 на 13 декабря будет нас и снегом заваливать, и ветром сдувать, даже метели настоящие увидим», — предупреждает синоптик.



Напомним, пробная короткая метель задела некоторые районы Петербурга вчера. Смотрите на «Фонтанке», как она выглядела.

